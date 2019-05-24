Тереза Мэй уходит в отставку Сегодня, 12:18 2808 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Мэй выступла с речью у офиса правительства в Лондоне REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

В пятницу, 24 мая, Мэй выступила с обращением на Даунинг-стрит. В своей эмоциональной речи она заявила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии, освободив путь для назначения нового премьера.

Премьер сообщила, что выборы нового партийного лидера должны пройти в течение недели после ее отставки.

Мэй отметила, что «сделала все возможное», чтобы учесть итоги референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС.

Британский премьер отметила, что личный провал с реализацией Brexit останется для нее «предметом глубокого сожаления».

Она завершила свою речь со слезами на глазах, заявив, что действовала в интересах страны.

«Скоро я покину должность, занимать которую считала честью для себя. Вторая женщина-премьер-министр, но определенно не последняя. Я делаю это без злого умысла, но с огромной и непреходящей благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», — сказла Мэй.

В качестве премьера Тереза Мэй еще примет президента США Дональда Трампа, которые в начале июня прибудет в Великобританию с государственным визитом.

Мэй возглавляла Консервативную партию и правительство Великобритании с июля 2016 года. Она стала второй в истории женщиной (после Маргарет Тэтчер) на этом посту.

Ранее также занимала должности министра по делам женщин и равноправия (2010—2012) и министра внутренних дел (2010—2016). Член Палаты общин с 1997 года.

Отставка Мэй во многом связана с неудачами процесса выхода Великобритании из ЕС. За последние полгода парламент страны трижды отклонил план Brexit, которые правительство Мэй согласовало с Брюсселем и предложило на утверждение Палате общин.

В итоге Британия не смогла покинуть Евросоюз в запланированные сроки, дедлайн по достижению договоренностей отложен до 31 октября 2019 года.