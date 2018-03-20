Сын Муаммара Каддафи решил баллотироваться в президенты Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам принял решение выдвинуть свою кандидатуру на досрочных президентских выборах.

Об этом сообщил представитель Каддафи Айман Бурас, передает Middle East Eye.

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - заявил Бурас.

Напомним, в июле 2017 года представители сторон конфликта в Ливии при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона договорились о прекращении огня и проведения выборов президента и парламента.