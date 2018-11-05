05 ноября 2018, понедельник

Суд обязал бывшего короля Бельгии пройти тест на отцовство

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Бывший король Бельгии Альберт II

Бывший король Бельгии Альберт II

В Брюсселе Апелляционный суд принял решение, что монарх Альберт II должен пройти тест на установление отцовства по требованию его вероятной внебрачной дочери, художницы Дельфины Боэль.

Об этом сообщает RTBF.

Согласно с решением суда, Жак Боэль по закону не является отцом Дельфины Боэль. Однако, по ее словам, на самом деле она есть дочерью бывшего короля.

Женщина начала процесс доказывания отцовства монарха в 2013 году, но суд первой инстанции отклонил ее требование. После этого Боэль подала апелляцию.

Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта II, который передал престол своему старшему сыну принцу Филиппу, имеет право добиваться установления отцовства.

Адвокат монарха отметил, что у Альберта II есть право отказаться от прохождения теста на отцовство и дело будет передано в кассационный суд.

Если же родство будет установлено, Дельфина Боэль сможет претендовать на привилегии, которые имеют члены королевской семьи.

Альберт II был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы. В 2013 году он отрекся от престола в пользу своего сына, сохранив за собой титул монарха.

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