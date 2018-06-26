Суд Лондона вернул лицензию компании Uber

Во вторник, 26 июня, лондонский суд вернул компании Uber лицензию на перевозку пассажиров, которая была отобрана в сентябре 2017 года.

Об этом передает ВВС.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что на протяжении 15-месячного испытательного срока транспортные власти города будут следить, насколько компании выполняет городские правила.

В свою очередь, в компании Uber позитивно отреагировали на новости из суда.

"Мы продолжим работать с транспортными властями Лондона, чтобы удовлетворить их беспокойство и завоевать их доверие, предоставляя наилучший сервис клиентам", - заявил генеральный менеджер Uber в Великобритании Том Элвидж.

Напомним, в сентябре 2017 года сервис заказа такси Uber не получил новую лицензию для работы в Лондоне.

В документе отмечалось, что Uber не подходит для частной лицензии перевозчика так, как подход сервиса заказа такси показывает отсутствие корпоративной ответственности, что может сказаться на общественной безопасности и охране клиентов.