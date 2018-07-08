Суд Бразилии вынес решение освободить экс-президента, обвиненного в коррупции

Апелляционный суд Бразилии вынес решение освободить арестованного по делу о коррупции бывшего президента страны Луиса Инасиу ​Лулу да Силву.

Об этом сообщает газета El Pais.

Экс-президент Бразилии предстал перед судом в 2016 году. Спустя год его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и заключил его под стражу. Теперь, после решения Апелляционного суда, Луис Инасиу ​Лула да Силва будет освобожден.

В начале мая генеральный прокурор Бразилии вынес экс-президенту новое обвинение в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, в 2010 году Партия трудящихся, одним из основателей которой является Лула да Силва, приняла предложение бразильской инженерной компании Odebrecht получить $40 млн в обмен на выгодные компании политические решения.