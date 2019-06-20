В США неизвестные устроили стрельбу возле ночного клуба, 10 раненых Сегодня, 18:59 Цей матеріал також доступний українською wfmz Пострадавшие стояли на тротуаре wfmz

В ночь на четверг, 20 июня, в американском городе Аллентаун, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу возле ночного клуба, десять человек получили ранения.

Как сообщает WFMZ, около двух часов ночи возле клуба DejaVu на Гамильтон-стрит раздались выстрелы.

В результате десять человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как не критическое.

По словам представителя полиции Билла Лейка, жертвы только вышли из ночного клуба DejaVu и стояли на тротуаре, когда по ним открыли огонь.

По предварительной информации, стрелков было несколько, возможно, трое. Полиция не раскрыла никакой информации о нападавших и их мотивах. Власти допустили, что стрельба может быть связана с бандитскими разборками.