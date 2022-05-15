В супермаркете США 18-летний открыл стрельбу: по меньшей мере 10 человек погибли 15 мая, 02:14 Цей матеріал також доступний українською Кроме погибших ранены (Фото:REUTERS/Jeffrey T. Barnes)

Комиссар полиции города Буффало Джозеф Грамаглиа заявил, что 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете Tops. Мужчина мог вести прямую трансляцию стрельбы.

Об этом пишет CNN.



По его словам, подозреваемым является 18-летний мужчина.

Правоохранители расследуют это массовое убийство и выясняют, было ли оно связано с расовыми мотивами.

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Фото: REUTERS/Jeffrey T. Barnes

Полиция подтвердила, что стрелок был задержан, но не установил личность подозреваемого.

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