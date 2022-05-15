В супермаркете США 18-летний открыл стрельбу: по меньшей мере 10 человек погибли
Кроме погибших ранены (Фото:REUTERS/Jeffrey T. Barnes)
Комиссар полиции города Буффало Джозеф Грамаглиа заявил, что 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете Tops. Мужчина мог вести прямую трансляцию стрельбы.
Об этом пишет CNN.
По его словам, подозреваемым является 18-летний мужчина.
Правоохранители расследуют это массовое убийство и выясняют, было ли оно связано с расовыми мотивами.
Полиция подтвердила, что стрелок был задержан, но не установил личность подозреваемого.
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