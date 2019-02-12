Сторонник Трампа напал на оператора BBC на митинге в Техасе
Как сообщает Sky News, мужчина в красной кепке
с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again (Сделаем Америку снова
великой) толкнул Рона Скинса из BBC, прежде чем его оттащили.
Оператор потерял контроль над камерой примерно
на 10 секунд, а затем навел фокус на нападавшего, которого к тому времени уже
успели схватить.
В Министерстве иностранных дел Великобритании
осудили нападение на оператора. Глава ведомства Джереми Хант назвал неприемлемыми
акты агрессии по отношении к журналистам и операторам при выполнении
служебных задач.
"Проблема заключается в том, что в
прошлом году 80 журналистов были убиты по всему миру только за то, что они
выполняли свою работу. Мы очень обеспокоены этим", - добавил Хант.