Сторонник Трампа напал на оператора BBC на митинге в Техасе Вчера, 21:32 213 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Sky News Нападение сторонника Трампа попало на видео скрин видео Sky News

Оператор британского вещателя BBC подвергся нападению со стороны сторонника президента США Дональда Трампа на митинге в Эль-Пасо, штат Техас.

Как сообщает Sky News, мужчина в красной кепке с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) толкнул Рона Скинса из BBC, прежде чем его оттащили.

Оператор потерял контроль над камерой примерно на 10 секунд, а затем навел фокус на нападавшего, которого к тому времени уже успели схватить.

В Министерстве иностранных дел Великобритании осудили нападение на оператора. Глава ведомства Джереми Хант назвал неприемлемыми акты агрессии по отношении к журналистам и операторам при выполнении служебных задач.

"Проблема заключается в том, что в прошлом году 80 журналистов были убиты по всему миру только за то, что они выполняли свою работу. Мы очень обеспокоены этим", - добавил Хант.