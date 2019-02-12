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Сторонник Трампа напал на оператора BBC на митинге в Техасе

Вчера, 21:32
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скрин видео Sky News

Нападение сторонника Трампа попало на видео 

Оператор британского вещателя BBC подвергся нападению со стороны сторонника президента США Дональда Трампа на митинге в Эль-Пасо, штат Техас.

Как сообщает Sky News, мужчина в красной кепке с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) толкнул Рона Скинса из BBC, прежде чем его оттащили.

Оператор потерял контроль над камерой примерно на 10 секунд, а затем навел фокус на нападавшего, которого к тому времени уже успели схватить.

В Министерстве иностранных дел Великобритании осудили нападение на оператора. Глава ведомства Джереми Хант назвал неприемлемыми акты агрессии по отношении к журналистам и операторам при выполнении служебных задач.

"Проблема заключается в том, что в прошлом году 80 журналистов были убиты по всему миру только за то, что они выполняли свою работу. Мы очень обеспокоены этим", - добавил Хант.

Теги:   Нападение на журналистов США Дональд Трамп

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