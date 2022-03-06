Стивен Кинг поддержал Украину и отказался от контрактов с российскими изданиями

6 марта, 12:36
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Стивен Кинг выступил в поддержку украинцев (Фото:Stephen King / Twitter)

Стивен Кинг выступил в поддержку украинцев (Фото:Stephen King / Twitter)

Автор: Елена Басараб

Культовый американский писатель Стивен Кинг больше не будет продлевать контракты с российскими изданиями.

Об этом Кинг написал в Twitter, это решение свидетельствует о поддержке писателя Украины.

«Осознаю, что это не такая уж большая жертва, а эффект от нее будет не большим, чем перд*ть во время бури, но я не буду продлевать мои контракты с издательствами в России», — написал писатель.

https://twitter.com/StephenKing/status/1500129538751275009

Кроме того, «король ужасов» также обнародовал фото пенсионерки с котом на руках, дополнив его надписью: «Украинка приветствует русские войска».

https://twitter.com/StephenKing/status/1500131167466663939

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Теги:   Слава Украине Поддержка Украины Стивен Кинг Война России против Украины

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