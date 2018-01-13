Стала известна дата похорон композитора Шаинского

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Шаинский умер 26 декабря 2017 года
Фото: Исторические фото via Twitter

Шаинский умер 26 декабря 2017 года

Сын известного композитора Владимира Шаинского сообщил, что похороны его отца пройдут 22 января в Москве.

В то же время, Вячеслав Шаинский не сообщил место похорон отца, передает АГН.

"В организации, которая занимается перевозкой, нам сообщили, что 19 января самолет прибудет из США. С Министерством культуры мы договорились, что церемония прощания пройдет 22 января в Доме композиторов в Брюсовом переулке", - заявил Вячеслав Шаинский.

Напомним, 26 декабря на 93-м году жизни в США скончался знаменитый детский композитор Владимир Шаинский.

Владимир Яковлевич Шаинский (1925-2017) известен как автор большого количества популярных песен для детей и взрослых, в частности для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Также написал музыку для мультфильмов 38 попугаев, Антошка, Крошка Енот, Трям! Здравствуйте!, а также фильмов - сказок Пока бьют часы и Финист - ясный сокол.

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