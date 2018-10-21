21 октября 2018, воскресенье

США провели воздушную разведку вблизи границ РФ в Баренцевом море

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Разведывательный самолет ВВС США RC-135U
www.af.mil

Разведывательный самолет ВВС США RC-135U

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в субботу, 20 октября, совершил полет у побережья Мурманской области РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. 

Отмечается, что самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Разведка длилась в течение более трех часов в воздушном пространстве над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.

В четверг, 18 октября, аналогичный стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный, в том числе, для отслеживания пусков баллистических ракет, осуществил многочасовой полет над районом Баренцева моря, где подводные крейсеры Северного флота проводили учения.

Журнал Новое Время №38

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