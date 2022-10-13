Компания из США поставляла в РФ комплектующие для ЗРК С-400 — Reuters 13 октября, 05:27 ЗРК С-400 армии РФ (Фото:DEFENSEEXPRESS)

Американская компания Extreme Networks поставляла сетевое оборудованию предприятию Авангард в РФ, который производит ракеты для ЗРК С-400.



Об этом сообщает Reuters.



Поставки проходили уже после аннексии Крыма и вторжения российских оккупантов на Донбасс в 2014 году. В частности с 2017 по 2021 годы российский Авангард приобрел оборудование Extreme Networks на сумму более 500 тысяч долларов.

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Журналисты сообщают, что сетевое оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором. Речь может идти об Объединенной судостроительной корпорации и Моринформсистема-Агат.



Отмечается, что двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что продажа оборудования продолжалась российским компаниям. В самой же американской компании заявили, что обвинения были выдвинуты недовольным сотрудником, «которого уволили за неудовлетворительную работу».