Компания из США поставляла в РФ комплектующие для ЗРК С-400 — Reuters

13 октября, 05:27
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ЗРК С-400 армии РФ (Фото:DEFENSEEXPRESS)

ЗРК С-400 армии РФ (Фото:DEFENSEEXPRESS)

Американская компания Extreme Networks поставляла сетевое оборудованию предприятию Авангард в РФ, который производит ракеты для ЗРК С-400.

Об этом сообщает Reuters.

Поставки проходили уже после аннексии Крыма и вторжения российских оккупантов на Донбасс в 2014 году. В частности с 2017 по 2021 годы российский Авангард приобрел оборудование Extreme Networks на сумму более 500 тысяч долларов.

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Журналисты сообщают, что сетевое оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором. Речь может идти об Объединенной судостроительной корпорации и Моринформсистема-Агат.

Отмечается, что двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что продажа оборудования продолжалась российским компаниям. В самой же американской компании заявили, что обвинения были выдвинуты недовольным сотрудником, «которого уволили за неудовлетворительную работу».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Санкции против России С-400 ЗРК С-400

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