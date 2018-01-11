США обвинили РФ в запугивании представителей ОБСЕ

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Представитель США сообщил, что наблюдатели ОБСЕ не имеют доступа ко всей территории Украины

Представитель США сообщил, что наблюдатели ОБСЕ не имеют доступа ко всей территории Украины

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 января, временно поверенный в делах США Гарри Кемиан заявил, что представители РФ и боевики "Л/ДНР" запугивают представителей специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Он сообщил также, что представителям ОБСЕ мешают выполнять их обязанности и ограничивают их посещения оккупированных территорий, передает Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - заявил Кемиан.

Временно поверенный в делах США при ОБСЕ также отметил необходимость реформирования организации в связи с увеличением колличества наблюдателей.

Напомним, с января 2018 года Италия возглавила ОБСЕ и призвала стороны полностью выполнить Минские соглашения.

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