США обвинили РФ в запугивании представителей ОБСЕ

Представитель США сообщил, что наблюдатели ОБСЕ не имеют доступа ко всей территории Украины

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 января, временно поверенный в делах США Гарри Кемиан заявил, что представители РФ и боевики "Л/ДНР" запугивают представителей специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Он сообщил также, что представителям ОБСЕ мешают выполнять их обязанности и ограничивают их посещения оккупированных территорий, передает Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - заявил Кемиан.

Временно поверенный в делах США при ОБСЕ также отметил необходимость реформирования организации в связи с увеличением колличества наблюдателей.

Напомним, с января 2018 года Италия возглавила ОБСЕ и призвала стороны полностью выполнить Минские соглашения.