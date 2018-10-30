30 октября 2018, вторник

Спецпрокурор Мюллер заявил о попытке оппонентов дискредитировать его

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Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, обвинил своих оппонентов в заговоре против него с целью "предъявить ему ложные обвинения".

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление спикера спецпрокурора Питера Карра.

По его словам, Мюллер проинформировал Федеральное бюро расследований о том, что женщинам "предлагали деньги" за лжесвидетельство против него.

"Когда на прошлой неделе мы узнали о подозрениях о том, что женщинам предлагали деньги для дачи ложных показаний о специальном прокуроре, мы немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования", - заявил Карр.

В офисе Мюллера уточнили, что информация о "заговоре" была получена от журналистов. К ним обратилась женщина, заявив, что американский лоббист Джек Беркман предложил ей $20 тысяч за то, чтобы она "выдвинула  обвинения в сексуальных домогательствах и преследовании на рабочем месте против Роберта Мюллера".

Роберт Мюллер расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, а также возможный сговор между Кремлем и штабом президента Дональда Трампа. Трамп отрицает сговор с россиянами.

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