Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов Сегодня, 02:48 754 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Arnd Wiegmann В предыдущий раз состояние Гейтса превысило 100 миллиардов в 1999 году REUTERS/Arnd Wiegmann

Согласно данным журнала Forbes, состояние основателя Microsoft Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов.

По данным журнала, рост состояния Гейтса произошел благодаря повышению акций компании Microsoft, которая вскоре опубликует свою квартальную отчетность.

В мировом списке самых богатых людей мира Билла Гейтса опередил только руководитель Amazon Джефф Безос. Его состояние журнал оценил в 153 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что вскоре Безос может потерять лидерство из-за развода со своей женой.

В свою очередь, агентство Bloomberg напоминает, что в 1999 году состояние Билла Гейтса уже достигало 100 миллиардов долларов.