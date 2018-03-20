СМИ: Во Франции задержали Николя Саркози

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали в связи с расследованием финансирования его предвыборной кампании, сообщают несколько СМИ со ссылкой на источники.

По информации Le Monde, Саркози допрашивают в Нанте по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе относительно привлечения средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается в Франции с 2013 года.

Издание отмечает, что это первый допрос Саркози с момента возбуждения этого дела. Содержание экс-президента Франции под стражей, по информации собеседников газеты, может продлиться в течение 48 часов.