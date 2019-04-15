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СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в конце апреля

15 апреля, 03:47
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СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в конце апреля - фото

KCNA via REUTERS

Ким Чен Ын может встретиться с Путиным 26-27 апреля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля. 

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Путин намерен приехать во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме Один пояс, один путь. Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.

"Весьма вероятно, что встреча действительно состоится", - сообщил источник.

Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов встретиться с Трампом, но лишь в том случае, если Вашингтон пойдет на серьезные уступки, а не станет настаивать на сохранении нынешнего режима санкций.

Теги:   Владимир Путин Ким Чен Ын Россия Северная Корея КНДР

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