СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в конце апреля 15 апреля, 03:47 202 Цей матеріал також доступний українською KCNA via REUTERS Ким Чен Ын может встретиться с Путиным 26-27 апреля KCNA via REUTERS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Путин намерен приехать во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме Один пояс, один путь. Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.

"Весьма вероятно, что встреча действительно состоится", - сообщил источник.

Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов встретиться с Трампом, но лишь в том случае, если Вашингтон пойдет на серьезные уступки, а не станет настаивать на сохранении нынешнего режима санкций.