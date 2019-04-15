СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в конце апреля
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля.
Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Путин намерен приехать во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме Один пояс, один путь. Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.
"Весьма вероятно, что встреча действительно состоится", - сообщил источник.
Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.
Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов встретиться с Трампом, но лишь в том случае, если Вашингтон пойдет на серьезные уступки, а не станет настаивать на сохранении нынешнего режима санкций.