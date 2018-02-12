СМИ: Администрация Трампа хочет приватизировать МКС

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по приватизации Международной космической станции к 2025 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.

По информации издания, Белый дом планирует прекратить финансирование МКС после 2024 года и разрабатывает план ее перевода в частный сектор.

Газета отмечает, что решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени. Возможно, индустрия сможет продолжить использование некоторых элементов или возможностей МКС в качестве будущей коммерческой платформы.

Ожидается, что в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который должны обнародовать 12 февраля, администрация Трампа запросит 150 миллионов долларов на развитие "коммерческих структур и возможностей" для обеспечения приватизации МКС.

По оценке издания, планы Белого дома, вероятно, столкнутся с критикой в Конгрессе, так как США потратили почти 100 миллиардов долларов на строительство и обслуживание станции.