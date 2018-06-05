Сирийские курды объявили о выходе из Манбиджа

Отряды курдской самообороны YPG объявили, что покинут город Манбидж на севере Сирии после того, как Анкара и Вашингтон провели переговоры о судьбе города, имеющего стратегическое значение.

"После более чем двухлетней непрерывной работы с Военным советом Манбиджа, самодостаточным в своей подготовке, YPG решила вывести своих военных советников из Манбиджа", - цитирует AFP заявление сирийских курдов.

Бойцы курдских формирований после освобождения Манбиджа от террористов Исламского государства в 2016 году оставили военных советников в городе для обучения местных сил самообороны.

Напомним, что 4 июня США и Турция одобрили совместный план действий по выводу курдских вооруженных отрядов самообороны из Манбиджа. После того как курды покинут этот район и сложат оружие обеспечением стабильности в районе займутся турецко-американские силы.