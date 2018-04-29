Сейчас вооруженные силы Сирии сосредоточились на возвращении территории от боевиков к западу от реки Евфрат

Сирийская армия заявляет о захвате ряда сел к востоку от реки Евфрат у границы с Ираком, которые находились под контролем курдских сил. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Сирийское государственное телевидение.

Сообщается, что села находятся на территории, которая перешла курдским силам народной самообороны (YPG) от боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-Зор в рамках кампании, которая заставила боевиков покинуть восточную Сирию.

Сирийская армия редко сталкивалась с курдской YPG, которая входит в состав Сирийского союза демократических сил и поддерживается США, во время кампании против ИГИЛ и держалась в стороне от своих районов к востоку от Евфрата.

Зато вооруженные силы Сирии сосредоточились на возвращении территории от боевиков к западу от реки Евфрат.