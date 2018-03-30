Шварценеггеру сделали операцию на сердце - СМИ

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В этом году Арнольду Шварценеггеру исполняется 71 год

В этом году Арнольду Шварценеггеру исполняется 71 год

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Его состояние стабильное, пишет BBC News.

Днем ранее актера госпитализировали в больницу Кедр-Синай (Cedars-Sinai) в Лос-Анджелесе для замены клапана катетера. Однако во время процедуры возникли осложнения, поэтому врачи решили сделать 70-летнему актеру срочную операцию на открытом сердце. Она продолжалась несколько часов.

В 50 лет Шварценеггеру уже делали операцию на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру дефектный клапан аорты.

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