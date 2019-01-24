"Шатдаун": Сенат США не поддержал предложение Трампа Вчера, 22:51 907 Цей матеріал також доступний українською EPA В США продолжается "шатдаун" EPA

Предложение президента США Дональда Трампа по преодолению так называемого "шатдауна" не набрало в Сенате США необходимого количества голосов для продолжения его рассмотрения.

Об этом сообщает CNN.

Предложение главы Белого дома не сумело набрать необходимых 60 голосов.

Как сообщил американский лидер, данный законопроект включает в себя выделение $5,7 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.

Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат.

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.