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Сейм Латвии утвердил нового премьер-министра

23 января, 16:54
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EPA

Кришьянис Кариньш

В среду, 23 января, Сейм Латвии утвердил состав нового правительства страны и назначил премьер-министром Кришьяниса Кариньша от партии Новое единство.

Как сообщает Delfi.lv за утверждение состава нового Кабмина  проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев.

В новом правительстве свой пост сохранил министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс.

С начала переговоров о формировании Кабинета министров прошло 107 дней — это самый долгий срок со времени восстановления независимости Латвии.

6 октября 2018 года в Латвии прошли выборы в парламент. В борьбе приняли участие 16 партий и политических объединений.

Пророссийская популистская партия Согласие набрала 19,9% голосов. Партия Кому принадлежит государство набрала 14,06% и Новая консервативная партия - 13,6%, Новое единство получило 6,7% голосов.

Теги:   Латвия

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