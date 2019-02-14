Сенат США утвердил Уильяма Барра на пост генпрокурора
В четверг, 14 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру
Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.
Как сообщает Reuters, кандидатуру Барра поддержали
54 сенатора против 45. Он может быть
приведен к присяге до конца недели.
Напомним, в начале ноября 2018 года президент
США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции
Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера.
После этого Трамп внес в Сенат на утверждение
кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.