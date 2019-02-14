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Сенат США утвердил Уильяма Барра на пост генпрокурора

Сегодня, 21:16
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EPA

Уильям Барр

В четверг, 14 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.

Как сообщает Reuters, кандидатуру Барра поддержали 54 сенатора против 45.  Он может быть приведен к присяге до конца недели.

Напомним, в начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера. 

После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.

Теги:   Генпрокурор Сенат США США

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