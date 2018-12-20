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Сенат США одобрил временный бюджет

Сегодня, 07:10
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Трамп должен подписать временный бюджет до пятницы 21 декабря

 Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, сообщает АР.

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей США, а после он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Трамп должен подписать временный бюджет до пятницы, 21 декабря, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Бюджет не включает 5 миллиардов долларов, затребованные Трампом на строительство стены на границе с Мексикой.

Как отмечается, дебаты по этому вопросу продолжатся в новом созыве конгресса, который соберется в январе.

Напомним, во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Ненси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Теги:   Бюджет Сенат США

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