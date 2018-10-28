28 октября 2018, воскресенье

Семь человек пострадали от обвала потолка в одном из польских ТРЦ

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Обвал потолка в польском ТРЦ
PSP

Обвал потолка в польском ТРЦ

В воскресенье, 28 октября, в одном из торговых центров польского города Жешув обвалился потолок.

Об этом сообщает RMF24.

Спикер местной полиции Анна Клее рассказала, что инцидент произошел около 12-13 часов.

"На первом этаже торгового зала обвалился подвесной потолок площадью 40х50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сообщила Клее.

Несколько пострадавших доставили в больницу для обследований, жизни других ничего не угрожает. Весь торговый центр был эвакуирован и оперативники сразу начали устанавливать противопожарную защиту. На площадке работают семь охранников, в том числе поисково-спасательная команда.

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