Англиканскую церковь впервые возглавит женщина: архиепископом Кентерберийским избрали Сару Маллали

Епископа Лондона Сару Маллали объявили архиепископом Кентерберийским . Это первый случай, когда женщина была избрана духовным лидером Англиканской церкви, пишет AP в пятницу, 3 октября.

Маллали заменит бывшего архиепископа Джастина Уэлби, который объявил о своей отставке в ноябре после того, как независимое расследование обнаружило, что он не сообщил полиции о серийном физическом и сексуальном насилии со стороны волонтерки в летних христианских лагерях.

Премьер-министр Британии Кир Стармер поприветствовал назначение Маллалли на эту должность.

«Англиканская церковь имеет огромное значение для этой страны. Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации являются частью структуры наших общин. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нашей страны», — сказал Стармер.

63-летняя Маллали, бывшая главная медицинская сестра Англии, столкнется с серьезными вызовами, в частности с разногласиями в церкви по отношению к женщинам и представителям ЛГБТК-сообщества, пишет AP. Она также будет иметь дело с беспокойством относительно снижения доверия к церкви на фоне скандалов с сексуальным насилием в течение последних десяти лет.

В материале сказано, что назначение женщины на эту должность является важной вехой для англиканства, которое рукоположило своих первых женщин-священников в 1994 году, а первую женщину-епископа — в 2015 году. До Малли архиепископами были 105 мужчин.

Выбор нового архиепископа будет осуществлен в Англии и утвержден королем Карлом III.

В целом Англиканская церковь насчитывает более 85 миллионов членов в 165 странах, включая Епископальную церковь в Соединенных Штатах. Хотя каждая национальная церковь имеет своего лидера, архиепископ Кентерберийский считается первым среди равных.