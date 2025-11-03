Митрополит Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список. Вероятный будущий премьер Андрей Бабиш заявил, что поддержал бы такое решение.

Об этом сообщает издание Deník N, ссылаясь на три источника.

Иларион сейчас служит в Карловых Варах. Недавно в чешских медиа появилась информация о его возможных связях с российскими спецслужбами. Поэтому правительство Петра Фиалы, которое завершает работу, рассматривает вопрос о введении санкций против митрополита, сообщили источники издания.

Фиала заявил, что все государственные органы страны внимательно следят за деятельностью иностранных агентов и действуют в рамках действующего законодательства. Он подчеркнул, что представители РПЦ не являются исключением, но отказался комментировать возможное внесение митрополита Илариона в санкционный список.

В то же время министр по делам Европы Мартин Дворжак заявил, что не исключает включения Илариона в санкционный список.

«Я не хочу публично говорить о включении в санкционный список. Об этом всегда сообщают после утверждения правительством, чтобы до этого можно было принять все меры, которые вытекают из включения в список», — сказал он.

Бабиш заявил, что поддерживает идею внесения российского священнослужителя митрополита Илариона в санкционный список.

В письменном ответе изданию Deník N он отметил, что согласен с таким решением, но подчеркнул, что вопрос сейчас относится к компетенции действующего правительства. В прошлом году чешские власти уже рассматривали возможность введения санкций против Илариона, однако тогда от этой идеи отказались.

Сейчас митрополит имеет венгерское гражданство, поэтому как гражданину Европейского Союза ему не могут запретить пребывание на территории ЕС.

Митрополита Илариона перевели в Чехию из Будапешта в конце прошлого года. Одним из первых решений, принятых под его руководством, стала передача имущества РПЦ в Чехии в венгерскую епархию. По данным медиа, такое решение могли принять из-за опасений, что чешские власти могут заморозить активы церкви.

Русская православная церковь в Чехии подчиняется непосредственно Московскому патриархату и имеет тесные связи с российским режимом. Эти связи касаются и митрополита Илариона.