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С Эвереста спустили 11 тонн мусора

Сегодня, 11:22
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С Эвереста спустили 11 тонн мусора - фото

REUTERS / Navesh Chitrakar

В рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора.

Об этом сообщает ВВС.

Очистка продолжалась 1,5 месяца.

Поисковики сообщили, что склоны горы покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Также на Эвересте нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали три тонны мусора только за две первые недели акции по уборке горы Эверест.

Теги:   Мусор Эверест

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