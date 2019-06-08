С Эвереста спустили 11 тонн мусора Сегодня, 11:22 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Navesh Chitrakar REUTERS / Navesh Chitrakar

В рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора.

Об этом сообщает ВВС.

Очистка продолжалась 1,5 месяца.

Поисковики сообщили, что склоны горы покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Также на Эвересте нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали три тонны мусора только за две первые недели акции по уборке горы Эверест.