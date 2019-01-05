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РПЦ высказалась по поводу подписания томоса: “Ничтожно с точки зрения канонов”

Сегодня, 14:57
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На фото: московский патриарх Кирилл

Гневная реакция РФ на подписание томоса об автокефалии украинской православной церкви не заставила себя ждать.

По мнению российских церковников, патриарх Варфоломей “окончательно оторвал себя от мирового православия”.

Слова пресс-секретаря предстоятеля Русской православной церкви Александра Волкова приводит ТАСС:

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол. Подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию", - заявил представитель РПЦ.

Напомним, в субботу, 5 января, в турецком Стамбуле прошла официальная церемония подписания Вселенским патриархом Варфоломеем томоса для Православной церкви Украины.

Теги:   Томос Автокефалия РПЦ УПЦ КП

Спецтема   Украина получает томос

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