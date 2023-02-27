Российский генерал обнаженным станцевал стриптиз на камеру 27 февраля, 18:40 Александр Матовников (Фото:Скриншот видео vchkogpu / Telegram)

В Сети появилось видео, на котором заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников обнаженный танцует стриптиз.

Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.

На кадрах генерал Матовников танцует обнаженным на камеру, демонстрируя интимные части своего тела.

Авторы видео утверждают, что генерал Матовников является командующим оперативной группой российских оккупантов на территории Беларуси. Также сообщается, что это видео генерал якобы снял для своей любовницы.

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Сам же Матовников не комментировал это видео.