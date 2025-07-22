В Эстонии разоблачили агента ФСБ, который годами передавал данные в Россию

Гражданин РФ Павел Капустин, который жил в Нарве, получил 6,5 лет заключения за шпионаж в пользу ФСБ, нарушение санкций и предоставление ложных данных эстонским органам.

Об этом сообщает ERR.

Об этом во вторник сообщила Государственная прокуратура Эстонии. Суд также конфисковал у осужденного имущество на сумму около 90 000 евро, которое признано незаконно приобретенным.

Как установило следствие, Капустин имел сознательную связь с российской спецслужбой ФСБ и передавал ей чувствительную информацию, в частности о ситуации в приграничном городе Нарва.

Среди прочего, речь шла о настроениях населения после демонтажа советского танка Т-34, а также реакции на мятеж Евгения Пригожина.

Кроме шпионажа, Капустин организовал схему незаконного вывоза санкционных товаров из ЕС в Россию — речь шла о предметах роскоши, алкоголе и электронике. Он также подал ложные данные при оформлении вида на жительство.

По данным эстонской спецслужбы КаПо, Капустин передавал ФСБ информацию об инфраструктуре на границе, перемещении жителей и логистике, а также обучал десятки местных жителей, как обходить таможенный контроль.

Использовались методы подмены упаковок и фальшивые объяснения о происхождении товаров.

В КаПо предупреждают, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать лиц, пересекающих границу, и призывают воздержаться от поездок в РФ без крайней необходимости.