Объемы поставок нефти, добытой в стране-агрессоре РФ , упали до самого низкого показателя с февраля 2025 года — поскольку объемы переработки на НПЗ растут быстрее, чем производство.

Об этом сообщает 8 июля агентство Bloomberg.

Согласно данным издания, за четыре недели до 6 июля средний объем морских поставок нефти составил 3,12 млн баррелей в сутки (на 3% меньше, чем за период до 29 июня).

При этом объемы добычи нефти увеличились примерно на 60 тысяч баррелей в день — примерно треть от общего увеличения целевого показателя добычи РФ в рамках ОПЕК+. В то же время объем переработки нефти на российских НПЗ вырос на 140 тысяч баррелей в сутки.

«Увеличение добычи, разрешенное России в рамках соглашения ОПЕК+, ограничено более глубокими сокращениями, которые она обязалась провести для компенсации прошлого перепроизводства. Согласно текущим планам, объем этих сокращений будет продолжать расти до сентября, что, вероятно, еще больше ограничит количество дополнительной нефти, доступной для экспорта», — пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, падение нефтяного экспорта России подчеркивает открывающийся разрыв между большим заявленным увеличением добычи группы ОПЕК+ и гораздо меньшими дополнительными объемами, которые фактически поступают на международный рынок «черного золота».

По информации Bloomberg, согласно данным по отслеживанию судов и отчетов портовых агентов, за неделю до 6 июля 30 танкеров загрузили 22,96 млн баррелей российской сырой нефти (на предыдущей неделе этот показатель составлял 21 млн баррелей, загруженных на 28 судов).

7 июля организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, договорились увеличить добычу на 548 тыс. баррелей в сутки в августе, что немедленно вызвало снижение цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 47 центов, или 0,69%, до 67,83 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate уменьшилась на 0,95 доллара, или 1,42%, до 66,05 доллара.

Аналитики инвесткомпании Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ объявит об окончательном увеличении добычи на 550 тыс. баррелей в сутки за сентябрь на своей следующей встрече, которая запланирована на 3 августа.