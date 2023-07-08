Недоступны Google и Wikipedia. Россия временно ограничивала доступ к глобальной сети для тестирования своей системы «суверенного Интернета» 8 июля, 10:51 Гугл (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Россия частично отключила население от глобального Интернета из-за проведения испытаний системы «суверенного Интернета» в ночь на 5 июля. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на телекоммуникационные источники.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Сообщается, что тестирование помешало россиянам получить доступ к западным сервисам, включая Google и Wikipedia, сохраняя доступ к тем, размещенным в России.

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Тестирование, вероятно, обусловило отключение некоторых российских государственных служб, включая Российские железные дороги и российский федеральный орган ветеринарного и сельскохозяйственного надзора Россельхознадзор.

Российские операторы связи Мегафон и Билайн также сообщали о сбоях.

Аналитики ISW отмечают, что постоянные испытания и развитие «суверенного Интернета» указывают на то, что Кремль продолжает долгосрочные усилия, чтобы изолировать Россию от влияния Запада и глобальной сферы, и эти усилия, вероятно, будут иметь последствия, которые распространятся за пределы информационного пространства.

Экономика России, вероятно, значительно пострадает от длительной интернет-изоляции, поскольку международная торговля очень сильно зависит от глобального Интернета.