Российские перевозчики подали в суд на BlaBlaCar

Российская межрегиональная общественная организация Объединение автопассажирских перевозчиков подала коллективный иск против представительства BlaBlaCar в РФ.
Иск подан в Таганский суд Москвы, передает портал vc.ru.
Автоперевозчики считают, что BlaBlaCar "способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения".
Также водителям не нравится, что водители "забирают и высаживают пассажиров и их багаж вне объектов транспортной инфраструктуры", что позволяет "перевозить по территории РФ криминальный контингент и запрещенные предметы".
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