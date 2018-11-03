03 ноября 2018, суббота

Российские перевозчики подали в суд на BlaBlaCar

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Иллюстрационное фото
Фото: flickr/OuiShare

Иллюстрационное фото

Российская межрегиональная общественная организация Объединение автопассажирских перевозчиков подала коллективный иск против представительства BlaBlaCar в РФ.

Иск подан в Таганский суд Москвы, передает портал vc.ru.

Автоперевозчики считают, что BlaBlaCar "способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения".

Также водителям не нравится, что водители "забирают и высаживают пассажиров и их багаж вне объектов транспортной инфраструктуры", что позволяет "перевозить по территории РФ криминальный контингент и запрещенные предметы".

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