Китай впервые в десятке, Украина в топ-пятерке «неожиданных» инноваторов: самые инновационные страны мира в инфографике NV

Рейтинг формируется на основе семи атрибутов инноваций, которые охватывают 78 показателей для оценки каждой страны (Фото: Global Innovation Index 2025 / скриншот видео)

Недавно Всемирная организация интеллектуальной собственности представила ежегодный Global Innovation Index — рейтинг стран по способности к инновациям и успеху в них, основанный еще в 2007 году. В рейтинге инноваторов этого года — 139 стран, и впервые в десятку попал Китай.

Именно Китай в этом году стал в рейтинге единственной страной с невысоким уровнем дохода среди лидеров и обогнал №1 Швейцарию по результатам в сфере знаний и технологий. Германия из первой десятки вылетела.

Реклама

Место Украины — в середине рейтинга, на 66-й позиции. В то же время Украина вошла в пятерку стран, которые дольше всех демонстрируют инновации, превышающие ожидания, учитывая уровень дохода страны.

Рейтинг формируется на основе семи атрибутов инноваций, которые в свою очередь охватывают совокупно 78 показателей для оценки каждой страны.

В своей инфографике NV рассказывает о самых интересных результатах рейтинга и месте Украины в нем.