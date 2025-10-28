Популярность президента Дональда Трампа падает среди жителей США падает — все больше людей недовольны его политикой по поводу стоимости жизни в стране.

Об этом свидетельствуют опубликованные 28 октября результаты опроса Reuters/Ipsos.

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в последние дни упал, достигнув самого низкого уровня за время его пребывания в должности, поскольку все больше американцев в отношении стоимости жизни, согласно новому опросу Reuters/Ipsos.

Трехдневный опрос, завершившийся 26 октября, показал, что 40% американцев одобряют работу Трампа на посту президента — по сравнению с 42% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 15−20 октября.

Как напоминает Reuters, Трамп выиграл прошлогодние выборы, пообещав бороться с ростом инфляции, который сильно снизил рейтинг его предшественника в Белом доме Джо Байдену.

Однако, как видно из результатов опроса, американцы на данный момент ставят Трампу исключительно низкие оценки за то, как он справляется с экономическими проблемами США — 63% населения страны не одобряют его действия в отношении стоимости жизни (по сравнению с 58% в начале октября) и это более чем вдвое превышает долю тех, кто считает, что президент США хорошо справляется с проблемой расходов.

29 августа из результатов опроса Квиннипекского университета, которые опубликовало издание The Hill, стало известно, что рейтинг одобрения президента США ДональдаТрампа среди американцев упал до 37%, что стало худшим показателем его второго срока.

37% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют работу президента США, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют. Еще 7% не определились со своим мнением, сообщили социологи.

Как свидетельствовали опубликованные 23 сентября результаты опроса Reuters/Ipsos, рейтинг поддержки президента Дональда Трампа среди жителей США падал — из-за опасений американцев по поводу экономических проблем.

Проведенный 21−23 сентября опрос показал, что 41% респондентов одобряют деятельность Трампа на посту президента (в опросе, проведенном 5−9 сентября, этот показатель составлял 42%).

Тогда же стало известно, что около 54% опрошенных считают, что национальная экономика США находится на неправильном пути — что выше 53% в августовском опросе и 52% в июльском.