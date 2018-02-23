Reuters: Трамп готовит крупнейшие санкции против КНДР

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Трамп может объявить о новых санкциях против КНДР в течение ближайших суток

Трамп может объявить о новых санкциях против КНДР в течение ближайших суток

США подготовили крупнейший пакет санкций в отношении КНДР, о котором будет объявлено в течение ближайших суток, сообщает Reuters.

По информации агентства, президент США Дональд Трамп планирует выступить на конференции консерваторов и объявить о новых ограничениях в отношении Пхеньяна.

"Это будет крупнейший пакет санкций против северокорейского режима", - заявил источник агентства в Белом доме.

При этом он не стал уточнять, что именно намерен предпринять Вашингтон.

Напомним, в начале февраля вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Вашингтон готовит "самые жесткие и агрессивные" санкции против КНДР.

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