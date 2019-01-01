В Германии автомобиль въехал в толпу: четверо травмированных Сегодня, 18:07 326 Цей матеріал також доступний українською Боттроп. Иллюстративное фото Фото из открытых источников

В канун Нового года автомобиль въехал в толпу, в которой были граждане Сирии и Афганистана.

Об этом сообщает ВВС.

Наезд произошел в городе Боттроп на северо-западе Германии. В результате инцидента были травмированы четыре человека, один человек остается в больнице.

По подозрению в совершении преступления арестовали 50-летнего мужчину. Сообщается, что при задержании он делал расистские замечания.

По информации полиции, до этого он пытался сбить пешехода, которому удалось бежать. Также, он пытался осуществить наезд на людей на остановке в Эссене, находящемся неподалеку.

В полиции заявили, что вероятным мотивом совершения преступления были расистские взгляды подозреваемого. Кроме того, следователи располагают предварительной информацией о наличии у водителя психических расстройств.