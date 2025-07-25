Кадыров решил устроить заплыв в море, но начал тонуть (Фото: vk.com/ramzan)

Российский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров чуть не утонул на курорте на юго-западе Турции, сообщает турецкое издание Milliyet .

По данным журналистов, инцидент произошел на пляже пятизвездочного отеля в городе Бодрум.

Кадыров начал тонуть в море, но его спасла команда береговой охраны, утверждает издание.



Реклама

После того, как его достали из воды, бригада скорой помощи оказала Кадырову первую медицинскую помощь, а затем его госпитализировали в местную частную клинику, сообщают СМИ.

В 2024 году издание Новая Газета Европа сообщило, что Кадыров более пяти лет страдает болезнью, смертность от которой достигает 80%, — некрозом поджелудочной железы. Как говорится в статье, весь 2024 год тяжело больной Кадыров пытался следовать рекомендациям врачей и его состояние несколько стабилизировалось.

6 мая 2025 года Кадыров заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина уволить его с должности.

Также Новая газета Европа писала, что на фоне болезни Кадыров готовит смену власти в Чечне и назначил преемником своего несовершеннолетнего сына Адама.