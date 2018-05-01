Радикально укрепить ВСУ смогут только реформы, а не Javelin - экс-чиновник Пентагона

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Javelin является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии
Фото: United States Army

Javelin является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии

Возможности украинской армии радикально смогут изменить не Javelin, а реформы структуры командования, заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Наконец Украина получила Javelin. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней", - сказал эксперт.

Он добавил, что Javelin является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

"Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также потребует немедленного внимания", - пояснил эксперт.

Кроме этого, по словам Карпентера, в долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие.

С оценкой эксперта согласился и Люк Коффи, директор Центра исследований внешней политики в консервативной Heritage Foundation.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что 2 мая Вооруженные силы Украины начнут практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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