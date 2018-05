Радикально укрепить ВСУ смогут только реформы, а не Javelin - экс-чиновник Пентагона

Возможности украинской армии радикально смогут изменить не Javelin, а реформы структуры командования, заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Наконец Украина получила Javelin. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней", - сказал эксперт.

Он добавил, что Javelin является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

"Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также потребует немедленного внимания", - пояснил эксперт.

Кроме этого, по словам Карпентера, в долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие.

Finally Ukraine gets Javelin anti-tank missiles. On a moral, political, tactical, and strategic level this is the right decision and will help Ukraine defend against Russia's unyielding war of aggression, which has claimed over 10,000 lives. <THREAD> https://t.co/ytjPAOp019