Работа правительства США может быть приостановлена до января Сегодня, 19:28 146 Цей матеріал також доступний українською Переговоры по бюджету в Конгрессе были приостановлены в субботу, 22 декабря.

Конгресс, возможно, не сможет урегулировать разногласия по поводу бюджета в этом году.

Об этом в интервью Fox News заявил директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

“Я думаю, что события в ближайшие два дня будут развиваться не слишком быстро. Вполне возможно, что приостановка работы правительства продлится и после 28 декабря - до начала работы Конгресса нового созыва”, - сказал Малвейни.

Переговоры по бюджету в Конгрессе были приостановлены в субботу, 22 декабря. Разногласия возникли из-за требования президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Переговоры по бюджету планируется возобновить 27 декабря, а Конгресс соберется в новом составе 3 января. Некоторые федеральные учреждения США приостановили работу до одобрения бюджета.