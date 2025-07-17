Журналисты Схемы идентифицировали врача колонии № 10 в Республике Мордовия в России, который систематически занимался пытками украинских пленных и не оказывал должной медицинской помощи.

В расследовании говорится, что этим врачом оказался 34-летний Илья Сорокин, по меньшей мере с 2018 года работавший в медчасти колонии № 10. В конце 2024 он пошел служить и взял позывной Доктор. Украинские пленные между собой прозвали Сорокина Доктором Зло.

Журналисты получили данные о вернувшихся из мордовской колонии 177 украинских военнопленных. Также расследователи пообщались с несколькими бывшими пленниками, рассказавшими о Сорокине. По их словам, тот издевался над ними и не оказывал надлежащую медицинскую помощь.

В частности, офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Павел Афисов рассказал, что Сорокин регулярно применял электрошокер, заставляя ползти или прыгать, выкрикивать тексты российских песен.

Другой морпех из 36 бригады, Александр Савов, также рассказал, как над ним издевался доктор.

«Меня останавливает, вижу, в белом халате стоит. Думаю, ну, доктор, что-то сейчас скажет. А я им говорил, что у меня были подозрения на туберкулез, думал, может, где-то меня отдельно будут лечить. А он мне: „Что надо кричать?“. Я ведь не знаю, мы только первый раз там — и шокером меня, раз. Я молчу. Снова ко мне с шокером. Потом говорит: „Кричи давай — и матом на меня — пид*р“. Простите. А что же, говорю, надо кричать? „Слава российской медицине“. И снова шокером. Я смотрю, в халате, как врач, а такой жестокий», — рассказал бывший пленный.

Журналисты Схем связались с Сорокиным. На вопрос об издевательствах над украинскими пленными он ответил: «Такого быть не может. Я там не работаю».