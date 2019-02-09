Пять картин авторства Гитлера выставят на аукционе в Нюрнберге
Пять картин, вероятно написанных Гитлером, продадут на аукционе в субботу, 9 февраля, в немецком городе Нюрнберг.
Об этом сообщает The Guardian.
Стартовая цена картины с видом на озеро в горах составляет 45 тыс евро. В четверг, 7 февраля, несколько работ сняли с аукциона, так как они оказались поддельными.
По словам Стефана Клингена, сотрудника Центрального института истории искусств в Мюнхене, художественная манера Гитлера – «стиль амбициозного любителя». Его работы не отличаются от сотен тысяч других картин того периода, поэтому их подлинность так сложно подтвердить.
Кроме картин, с молотка уйдет и плетеное кресло со свастикой, принадлежавшее нацистскому диктатору.
Попытки продать предметы, связанные с Гитлером, всегда вызывают возмущение в Германии, поскольку коллекционеры готовы платить большие деньги за памятники нацистского прошлого страны.
Ульрих Мэли, мэр города Нюрнберг, где в 1945 году проходил суд над военными преступниками-нацистами, уже назвал аукцион «проявлением плохого вкуса».
В Германии запрещена публичная демонстрация нацистской символики вне образовательного и исторического контекста.
Поэтому, в каталоге свастика на кресле смазана, а на месте проведения аукциона – прикрыта.