Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своем инопланетном происхождении Сегодня, 17:18 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ilya Naymushin Владимир Путин в 17-й раз провел прямую линию REUTERS/Ilya Naymushin

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о том, является ли он инопланетянином.

Свой ответ он озвучил во время прямой линии, которая прошла в 17-й раз.

«Вы не инопланетянин?», — спросили российского президента в прямом эфире.

Путин заявил, что у него есть свидетели и доказательства, что он не является инопланетянином, например, его дети.

«Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», — ответил он, передает Фонтанка.

