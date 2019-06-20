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Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своем инопланетном происхождении

Сегодня, 17:18
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Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своем инопланетном происхождении - фото

REUTERS/Ilya Naymushin

Владимир Путин в 17-й раз провел прямую линию

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о том, является ли он инопланетянином.

Свой ответ он озвучил во время прямой линии, которая прошла в 17-й раз.

«Вы не инопланетянин?», — спросили российского президента в прямом эфире.

Путин заявил, что у него есть свидетели и доказательства, что он не является инопланетянином, например, его дети.

«Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», — ответил он, передает Фонтанка.

Теги:   Владимир Путин Россия

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