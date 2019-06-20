Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своем инопланетном происхождении
Сегодня, 17:18
Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о том, является ли он инопланетянином.
Свой ответ он озвучил во время прямой линии, которая прошла в 17-й раз.
«Вы не инопланетянин?», — спросили российского президента в прямом эфире.
Путин заявил, что у него есть свидетели и доказательства, что он не является инопланетянином, например, его дети.
«Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», — ответил он, передает Фонтанка.