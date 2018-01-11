Путин впервые прокомментировал недопуск к выборам Навального: США "прокололись"

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Владимир Путин за два месяца до выборов не имеет серьезных конкурентов

Владимир Путин за два месяца до выборов не имеет серьезных конкурентов

Президент России Владимир Путин обвинил американскую администрацию в попытке продвинуть своего кандидата в руководство РФ, имея в виду оппозиционера Алексея Навального.

 "Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются", - цитирует главу Кремля Русская служба Би-Би-Си.

Это впервые российский лидер прокомментировал решение ЦИК, который отказал Навальному участвовать в президентских выборах уже в марте.

В ответ на вопрос журналиста о недопуске Навального Путин напомнил, что Навальный не единственный, кого не зарегистрировали к кандидаты в президенты.

"В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали", - добавил он, не называя имени своего оппонента.

Ранее глава ЦИК РФ заявила, что Навального не допустят к участию в выборах. Политик попытался оспорить это решение. Однако уже в Апелляционной коллегии Верховного суда России признал законным отказ Центризбиркома в его регистрации на выборы.

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