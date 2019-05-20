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Путин помиловал гражданина Украины

Вчера, 18:58
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Путин помиловал гражданина Украины - фото

Кремль

Владимир Путин подписал указ о помиловании четырех человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех россиян и одного гражданина Украины.

Как сообщает РБК, с украинца Сергея Гладкобородова, который проживает в Харькове, была снята судимость за кражу. Он просил помилования, чтобы иметь возможность посещать Россию для ухода за тяжелобольной матерью.

Президентским указом помилованы российские граждане Жанна Саламатина, Гайникамал Аюпова, Владилен Литвинов, которые отбывали наказания за бытовые преступления.

В 2018 году Путин помиловал пять осужденных. В 2017 году — четверых.

Теги:   Помилование Владимир Путин Россия

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