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Путин заявил, что в России уже нет олигархов

Вчера, 16:51
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REUTERS / SPUTNIK

Президент России Владимир Путин заявил, что в России «практически нет» олигархов, которые «используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль».

Об этом Путин заявил в интервью газете Financial Times.

«Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов», — заявил он в ответ на вопрос о том, что олигархи жалуются в Центральный банк на закрытие кредитных организаций.

Путин напомнил, что олигархи «используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль», и отметил, что в России есть крупные частные компании с государственным участием.

«Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — отметил он.

Президент добавил, что Центральный банк «последовательно занимается оздоровлением финансовой системы страны», и дело «не в олигархах, дело не в больших компаниях, а в том, что это затрагивает и интересы вкладчиков и рядовых граждан».

Теги:   Олигархи Россия Владимир Путин

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