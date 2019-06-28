Путин заявил, что в России уже нет олигархов Вчера, 16:51 1367 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / SPUTNIK REUTERS / SPUTNIK

Президент России Владимир Путин заявил, что в России «практически нет» олигархов, которые «используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль».

Об этом Путин заявил в интервью газете Financial Times.

«Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов», — заявил он в ответ на вопрос о том, что олигархи жалуются в Центральный банк на закрытие кредитных организаций.

Путин напомнил, что олигархи «используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль», и отметил, что в России есть крупные частные компании с государственным участием.

«Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — отметил он.

Президент добавил, что Центральный банк «последовательно занимается оздоровлением финансовой системы страны», и дело «не в олигархах, дело не в больших компаниях, а в том, что это затрагивает и интересы вкладчиков и рядовых граждан».