24 мая 2018, четверг

Путин назначил Рогозина главой Роскосмоса

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

Экс- вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию Роскосмос, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным российских СМИ, федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин в ответ на предложение президента России  Путина занять пост.

На посту вице-премьера  Рогозин в течение шести лет курировал оборонную промышленность и космическую отрасль, за время его кураторства произошел целый ряд крупных аварий космических аппаратов.

Также Рогозин запомнился заявлением о том, что Россия не сможет догнать США в космической сфере - по словам чиновника, РФ в космической отрасли отстает от американцев в девять раз.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове