Путин назначил Рогозина главой Роскосмоса

Экс- вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию Роскосмос, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным российских СМИ, федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин в ответ на предложение президента России Путина занять пост.

На посту вице-премьера Рогозин в течение шести лет курировал оборонную промышленность и космическую отрасль, за время его кураторства произошел целый ряд крупных аварий космических аппаратов.

Также Рогозин запомнился заявлением о том, что Россия не сможет догнать США в космической сфере - по словам чиновника, РФ в космической отрасли отстает от американцев в девять раз.