Российский диктатор Владимир Путин во время Валдайского форума в Сочи, 2 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Украинские беспилотники атаковали Сочи , когда в городе находился с визитом российский диктатор Владимир Путин, сообщает российское издание The Moscow Times .

Дроны атаковали Сочи поздно вечером 2 октября. Незадолго до начала налета Путин закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума.

Аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли из-за угрозы БпЛА около 22:30. Через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город.

Также об угрозе на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. Местные жители жаловались на звуки работы ПВО над Черным морем и взрывы на фоне сирены.

Министерство обороны страны-агрессора России утверждало, что ПВО «ликвидировала» 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще четыре цели — в Крыму.

Как отмечает The Moscow Times, угрозу беспилотников в Сочи и Сириусе отменили примерно через 30−40 минут после начала налета дронов. В то же время ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика продолжались семь часов.

Ассоциация туроператоров РФ заявила, что к утру пятницы, 3 октября, в аэропорту Сочи задерживались более 40 рейсов из-за введенного плана Килим.

Ранее издание Агентство писало, что 9 сентября Путин, скорее всего, был в Сочи, когда город атаковали дроны.

Издание указывало, что именно из этого города российский диктатор по видеосвязи участвовал во внеочередной встрече союза БРИКС. Кроме того, за несколько часов до этого в Сочи сел Ил-96−300ПУ летного отряда Россия с бортовым номером RA-96024. Именно на этом самолете Путин совершал перелет на Аляску на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии спикер кремлевского режима Дмитрий Песков фактически подтвердил, что во время атаки БпЛА Путин был в районе Сочи.